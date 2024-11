Österreich unterliegt der Ukraine knapp mit 2:3

Kraus im ersten Sonntag-Spiel souverän

Im ersten Sonntag-Spiel in McKinney nahe Dallas, war Kraus gegen die in der Weltrangliste am besten gereihte Ukrainerin Zurenko (118.) eine Macht. Einen Tag, nachdem sie Zawazka in drei Sätzen bezwungen hatte, machte die aktuell beste Österreicherin der Weltrangliste (222.) kurzen Prozess. „Das war eines meiner besten Spiele, die ich für Österreich gespielt habe. Ich habe so konsequent gespielt, dass ich ihr keine Luft zum Atmen gelassen habe“, sagte die 22-Jährige.