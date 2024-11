Roboter macht Männchen und sortiert die Pillen ein

Es geht als etwas weiter an der IT:U: In einem Jahr geht laut Lindstaedt das erste Masterstudium an den Start, und was den künftigen Standort betrifft, so soll das kommende Frühjahr eine „Konkretisierungsphase“ werden. Bis ein eigener Campus Realität ist, werden weitere Flächen in JKU-Nähe angemietet – ab Wintersemester 2025 etwa 6000 Quadratmeter in einem Gebäude in der Freistädter Straße, dort, wo derzeit noch Apple eingemietet ist.