Baumgartner-Ansage: „Geht da vor allem um Respekt“

Respekt sei das Schlüsselwort, wenn es um die Meinungsäußerung und den Umgang miteinander gehe, ist sich der Mittelfeldspieler sicher. Unverständlich ist für ihn so etwa, wenn gefordert werde, dass Spieler sich einfach auf den Sport konzentrieren sollen. Und noch etwas hat den ÖFB-Kicker offenbar irritiert: „Es ist schade, dass auf unseren Brief kaum reagiert wurde und Aussagen ignoriert werden. Auch dabei geht es um Respekt“. Das Thema dürfte den ÖFB also weiter beschäftigen.