„Für neuen Wirt ist nicht der richtige Zeitpunkt“

Kein neuer Wirt für Lokal-Juwel

Er, der sein „Herberstein“ im alten Kremsmünsterer Haus am Alten Markt als Restaurant, Sushi Bar und Enoteca zu einer absoluten Top-Adresse entwickelt hat und in den letzten Jahrzehnten stets umtriebig war, um neue Gastroideen aufzugreifen und innovativ umzusetzen, zeigte sich einmal mehr ernüchtert. Doch obwohl selbst die Stadt die Suche nach einem neuen Pächter per Ausschreibung forciert hatte, wollte sich einfach kein Wirt für das Lokal-Juwel in der Altstadt finden. Altendorfer vermutet zu wissen, warum das so ist: „Wenn man schaut, was aktuell alles leer steht, wird deutlich, dass der Zeitpunkt derzeit einfach nicht der richtige ist. Zudem muss ich sagen, dass sich die Lage auch wieder gebessert hat. Wir machen gute Umsätze“, so Altendorfer.