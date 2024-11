Russische Tristesse beim heurigen Krimifest

Mit der Suche nach der Wahrheit beschäftigt sich auch die Wiener Autorin Theresa Prammer. In „Falsche Masken“ wirft sie einen Blick in die Theater- und Filmbranche. Was ist bloß gespielt und was entspricht der Wirklichkeit – das versucht das Detektiv-Duo Edgar Brehm und Toni Lorenz herauszufinden.