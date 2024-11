10-Punkte-Plan für ein starkes Immunsystem

1. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung

Essen Sie täglich fünfmal Obst und Gemüse. Eine Portion entspricht ungefähr der Größe des eigenen Handtellers, so kann man die Menge auch ohne Waage oder Rezept gut abschätzen. Obst und Gemüse enthalten Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, die das Immunsystem stärken. Besonders wichtig sind Vitamin C, in Zitrusfrüchten, Paprika oder Brokkoli zu finden, sowie Zink, das in Nüssen, Samen oder Vollkornprodukten enthalten ist. Lebensmittel wie Joghurt, Kefir und Sauerkraut unterstützen die Darmgesundheit. Ein gesunder Darm spielt eine zentrale Rolle für ein starkes Immunsystem.

2. Bleiben Sie in Bewegung

Sie müssen kein Spitzensportler werden. Schon regelmäßige, moderate Bewegung wie Spazierengehen, Radfahren oder Schwimmen stärken das Immunsystem und fördern die Durchblutung, wodurch Immunzellen schneller durch den Körper gelangen. Achten Sie auf die Dosis! Zu intensives Training kann das Immunsystem schwächen und zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen.

3. Sorgen Sie für ausreichend Schlaf

Das ist wichtig für die Regeneration des Körpers und damit für die Unterstützung des Immunsystems. Die Faustregel lautet: sieben bis neun Stunden Schlaf, nach Möglichkeit in einem regelmäßigen Rhythmus. Nicht jeder Mensch benötigt gleich viel Schlaf, das ist meist altersabhängig.

4. Reduzieren Sie Stress

Chronischer Stress schwächt das Immunsystem, weil der Körper in einer ständigen „Alarmbereitschaft“ ist. Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation und Atemübungen können helfen, Stress abzubauen. Eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Freizeit trägt wesentlich dazu bei, das Stresslevel zu senken.

5. Viel Flüssigkeit zuführen

Ausreichend Flüssigkeit hält die Schleimhäute feucht, die eine Barriere gegen Krankheitserreger bilden. Trinken Sie täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser (Mineralwasser) oder ungesüßten Kräutertee.

6. Sonne und Vitamin D

Vitamin D, das durch Sonnenlicht gebildet wird, ist wichtig für die Immunabwehr. Im Winter oder bei Vitamin-D-Mangel kann die zusätzliche Zufuhr dieses Vitalstoffes – in Absprache mit dem Hausarzt – sinnvoll sein. Wichtig: Auch in der kalten Jahreszeit häufig ins Freie gehen.

7. Regelmäßiges Händewaschen

Besonders in der Erkältungs- und Grippesaison schützt eine gute Händehygiene vor Infektionen. Hände mit lauwarmem Wasser und Seife gründlich zu waschen, schützt vor Krankheitserregern und damit vor Infektionen. Auf Fingerspitzen, Nägel, Handgelenke und -rücken nicht vergessen!

8. Rauchen und Alkohol vermeiden

Rauchen schädigt die Atemwege und macht anfälliger für Infektionen. Der Verzicht auf Tabak kann die Immunfunktion verbessern. Alkohol sollte ebenfalls nur in geringen Mengen getrunken werden und keinesfalls täglich.

9. Ausreichend frische Luft

Regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft verbessern die Sauerstoffversorgung und stärken das Immunsystem – am besten im Grünen, das tut auch der Seele gut!

10. Soziale Kontakte

Treffen Sie Freunde und planen Sie gemeinsame Unternehmungen. Das baut Stress ab und sorgt für einen ausgeglichenen Lebensstil – der Ihrem Immunsystem guttut!