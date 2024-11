Bei 5000 Kilometer-Lauf Regen und Sturm getrotzt

Jeder in Österreichs Osten kann sich noch an den Jahrhundertregen und den Sturm im September erinnern. Jeder, der daheim bleiben konnte, war froh. Shamita Achenbach-König war in dieser Zeit während ihres am 9. September gestarteten Lauf jeden Tag 16 Stunden unterwegs, lief rund um den Wiener Joseph-Kainz-Park: „Die Straßen waren komplett leer. Es hat sich angefühlt wie eine Nonstop-Dusche. Ich habe mich alle zwei Stunden umgezogen, weil alles trotz Regenjacke und Poncho nass war. Natürlich überlegst du da einen Abbruch. Schon ohne solche Wetterkapriolen ist die psychische Belastung enorm hoch. Aber dank meiner vielen Helfer konnte ich es durchziehen.“