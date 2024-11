Beach-Comeback in Kärnten mit Events am Wörthersee

Beach-Boy Hannes Jagerhofer kehrt nach Kärnten zurück und zieht dort von 22. bis 27. Juli an vier Schauplätzen die Multisport-Serie auf. Beachvolleyball und Wasserski findet in Pörtschach statt, Klettern und Wakeboard in Velden. Ab 2026 wird eine Welt-Serie daraus, Start ist in Barcelona!