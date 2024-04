Beachvolleyball könnte an Wörthersee zurückkehren!

Sonderfinanzierung

„Aus sportlicher Sicht wäre das freilich der Hammer!“, weiß Arthofer, der aber noch Hürden zu bewältigen hat. „Wir trauen uns die Umsetzung zu, lassen aber eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, werden alles evaluieren. Was kostet es? Was bringt es? Klar ist, dass eine Sonderfinanzierung her muss – Kärnten alleine kann das finanziell nicht stemmen, dafür ist die Dimension zu groß“, so Arthofer.