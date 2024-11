„Am Ende hatten Conny und ich Tränen in den Augen“

„Wir wollen für dich ein großes Fest machen!“ Walter Schachner war richtig baff, als im Mai der Torino-Fanklub aus Novara anrief. Seitdem war man regelmäßig im Austausch, um einen idealen Termin zu finden. Letzten Sonntag war's dann so weit. „Herzlich, lustig, wertschätzend. Und das 40 Jahre nach meiner Zeit in Italien, unglaublich, das gibt es halt nur dort“, erzählt Schachner, der mit Frau Conny den Trip mit dem Auto (750 Kilometer pro Strecke) absolvierte – und in vollen Zügen emotional und kulinarisch genoss.