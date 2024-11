FC Bayern tütet den ersten Winter-Transfer ein

In der Champions League hinter den Erwartungen

In der Champions League steht die Truppe von Trainer Vincent Kompany allerdings noch unter Druck und belegt nach vier Spieltagen mit sechs Punkten nur Platz 17. Um unter die Top 8 zu kommen, was das Ziel der Münchner sein muss, müssen sie in den letzten vier CL-Spielen noch zulegen. Das nächste Spiel der Bayern findet am 22. November zu Hause gegen Augsburg statt.