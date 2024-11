Brandstifter für sieben Brände verantwortlich!

Zu mehreren Bränden ist es seit September 2023 im Bereich eines Mehrparteienhauses in Bad Bleiberg, Bezirk Villach-Land sowie in unmittelbarer Nähe gekommen. „Teilweise waren sogar Bewohner lebensbedrohlich gefährdet, es entstand ein Sachschaden knapp an der Millionengrenze“, berichtet die Polizei.