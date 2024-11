Erster Adi Peichl-Preis geht an Seppi Ess

Der erste Preisträger ist ein dem Kärntner Theaterpublikum gut Bekannter: Seppi Ess. Der 72-Jährige feierte 1958 seine erste Premiere im Kolpingsaal in Klagenfurt mit dem Stück „Der goldene Einser“ – in der Regie von Georg Bucher. Ab 1960 stand Seppi beim Laientheater im Jugendheim St. Josef Siebenhügel in der Landeshauptstadt auf der Bühne.