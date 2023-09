Applaus für die Anlaufstelle der Theaterfreunde

„Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer als das Leben" - dieser Aphorismus von Oscar Wilde fällt dem Besucher im Theater Service ins Auge. Im Haus der Volkskultur in der Mießtaler Straße 6 in Klagenfurt hat das Theater Service Kärnten (TSK) neben weiteren Institutionen Räume bekommen, und derer braucht der Verband für die Amateurtheatergruppen viele, besitzt er doch die größte Theaterfachbibliothek Österreichs.