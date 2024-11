Der „Hobby-Fotograf“ setzt zu neuen Höhenflügen an

Nach seinem Durchbruch in der vergangenen Saison fiebert „Spätstarter“ Dominik Raschner (30) dem neuen Weltcup-Winter entgegen, startet am Sonntag in Levi in die Saison. Der „Krone“ verriet der Tiroler, wer sein größter Fan ist, was seine größte Leidenschaft ist und was er von Marcel Hirschers Comeback hält.