Steiner eiskalt: „Der will gar kein F1-Pilot sein“

„Konnte nicht kontrollieren, was er tat“

Im Podcast „The Red Flag“ meinte Steiner nun: „Er wusste, dass er auf der Aufwärmrunde etwas Dummes gemacht hat und er konnte danach nicht mehr kontrollieren, was er tat. Ich glaube, er geriet in Panik. In solchen Situationen, in denen die ganze Welt auf dich blickt, und du immer kritisiert wirst, leistest du dir etwas Dummes. Was folgt als Nächstes? Etwas noch dümmeres.“