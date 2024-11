Keuchhusten-Welle rollt über Wien und Österreich

In Wien und in ganz Österreich steigen die Keuchhustenfälle rasant an. Für Säuglinge kann die hochansteckende Krankheit lebensgefährlich sein. Für Erwachsene ist sie äußerst unangenehm. Eine Wiener Medizinerin erklärt die Hintergründe und was Sie bei Verdacht tun sollten.