Ein Steirer kämpft gegen seine GAK-Grusel-Bilanz

Ein verlängerter Heimatbesuch

Am Wochenende geht es für ihn in seine Grazer Heimat. „Darauf freue ich mich, meine Familie und Freunde kommen ins Stadion. Da danach Länderspielpause ist, bleiben wir auch bis Dienstag in der Heimat.“ Mit dem „Wir“ meint er seine Frau und seine Tochter, die ihn nach Tirol begleitet haben. „In Wattens haben wir eine coole Wohnung am Berg, ich kann meine Tochter mit dem Fahrrad in den Kindergarten bringen. Alle Menschen sind sehr freundlich, es ist sehr zum Wohlfühlen.“ Zwei Jahre mit Option hat er in Tirol unterschrieben. Und er ist gekommen, um zu bleiben. Auch wenn er natürlich auch einmal den Sprung ins Ausland schaffen möchte.