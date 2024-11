Husten: So beruhigen Sie gereizte Atemwege

Spitzwegerich (etwa als Saft) wirkt beispielsweise krampflösend in den Bronchien und fördert den Auswurf. Er lindert aber auch den Hustenreiz und gilt als entzündungshemmend.

Thymian: Sein Tee besänftigt die Schleimhäute und regt die Schleimlösung an. Das aus der Heilpflanze gewonnene ätherische Thymianöl wirkt krampflösend an den Bronchien sowie auswurffördernd bei Katarrhen der oberen Luftwege. Es wird sowohl die Sekretion gesteigert als auch die Transportfunktion der Zilienbewegung (Wimpernhärchen auf der Schleimhaut) in den Bronchien erhöht.

Nützlich ist auch der antibakterielle und antiseptische Effekt des Thymols (Hauptinhaltstoff des Öls), der an den entzündeten Bronchialschleimhäuten zum Tragen kommt. Durch diese antibakterielle Wirkung wird die Vermehrung von Bakterien erschwert. Thymian reinigt zudem die Bronchien und lindert das krampfartige Zusammenziehen jener Muskeln, welche die Bronchien umhüllen.