Trump wird Präsident: Die ersten Reaktionen aus OÖ

Warum ist der Ausgang der Präsidentenwahl in den USA für Oberösterreich so interessant und wichtig? „Die USA sind nach Deutschland unser größter Exportmarkt und noch immer eine globale Wirtschaftslokomotive. Als solche hat sie sich in den vergangenen Jahren erstaunlich robust entwickelt“, sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, im Vorfeld der Wahlentscheidung. Der Wert der oberösterreichischen Exporte in die USA betrug im Vorjahr etwa 4,1 Milliarden Euro.