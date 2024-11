Sölden-Sieger setzten auf die „Wunderbindung“

Was haben Jung-Wikinger Alexander Steen Olsen und die routinierte Italienerin Federica Brignone gemeinsam? Richtig! Beide triumphierten beim Weltcupstart in Sölden und waren auf französischen Rossignol-Skiern unterwegs. Bei genauerer Betrachtung fiel aber auf, dass sowohl Brignone als auch Steen Olsen auf einen „Trick“ setzten, den schon Tüftler Marcel Hirscher in seiner ersten Karriere praktizierte.