Baby-Alarm! WM-Silberner von 2017 erstmals Papa

Bisher im Weltcup fünf Mal in den Top-10

Wer weiß, vielleicht kann die Geburt seiner Tochter der Karriere von Žampa wieder etwas Leben einhauchen. Immerhin war der Slowake bisher im Weltcup fünf Mal in den Top-10 – drei Mal im Riesentorlauf und zwei Mal in der Kombination – gelandet.