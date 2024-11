Für Salzburg-Spiel geschont: Trauner ist bereit

Dabei peilt der niederländische Vizemeister den dritten Sieg im vierten Spiel an. Im Gegensatz zu den punktlosen „Bullen“ stimmt der Kurs des Tabellen-16. in Richtung K.o.-Phase. In der „Königsklasse“ war Trauner immer dabei. Beim Auftakt-0:4 gegen Bayer Leverkusen (bis zur 72.) sowie zuletzt am 23. Oktober beim 3:1 bei Benfica Lissabon als wichtige Stütze. Nur beim 3:2 bei Girona, wo er für 19 Minuten mitwirkte, stand er nicht in der Startelf.