Mehr „Team-Zeit“ blüht: „Diese Chance nützen!“

Am besten gleich zum Quali-Start am Donnerstag in Bregenz gegen die Türkei, ehe am Sonntag in Schaffhausen die Schweiz wartet. „Das erste Spiel müssen wir gewinnen, auch wenn wir von den Türken noch nicht so viel wissen“, sagt Nigg. „Und die Schweiz haben wir vor einem Jahr mit +5 geschlagen.“ Nämlich bei der Kempa Trophy in Tunesien, als er sein Teamdebüt gab, gleich den Titel bei diesem Testturnier mitfeiern durfte. Und im Jänner war der Flügel, der sich mit Ex-Fivers-Kollege Damböck, Zimmerkollege Mahr und Lastro gut versteht, schon bei der rot-weiß-roten Super-EURO in Deutschland dabei.