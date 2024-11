Darum liebt WAC das Klagenfurter Stadion!

Zum WAC: Eines haben Didi Kühbauer und Peter Pacult gemeinsam – sie pfeifen auf Statistiken. Auch auf jene im persönlichen Duell. In welcher der WAC-Coach seinen Kumpel an der Klagenfurt-Linie bisher voll in der Hand hat – acht Duelle, sechs Siege, zwei Remis. Klar will „Don Didi“ ungeschlagen bleiben, peilt gegen Pacult „alle neune“ an!