Hinweise auf Amok-Jäger jetzt aus dem Burgenland!

50 Menschen unter Personenschutz

Die Polizei weist daraufhin, nicht selbst Kontakt mit der gesuchten Person aufzunehmen und sofort einen Notruf abzusetzen. 50 Menschen aus dem Umfeld des Mannes bekommen mittlerweile Personenschutz. Sie wurden an sichere Orte gebracht, da sie Probleme mit dem Verdächtigen befürchten. Nach wie vor gehen laut den Ermittlern in Oberösterreich unzählige Hinweise ein, die vom Einsatzstab in Linz abgearbeitet werden.