„Major Eye Candy“ Jonathan Thompson ist verlobt!

Der Oberstleutnant, der an der Seite des Königspaares meistens im Schottenrock auftritt, hatte zudem erst kürzlich in eine weniger öffentliche Rolle gewechselt – auf eigenen Wunsch. Wie es heißt, habe Thompson „die öffentliche Aufmerksamkeit, die er nach der Teilnahme an mehreren hochkarätigen Veranstaltungen mit dem König erhalten hat, nicht genossen“.