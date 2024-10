Tour 2025: Bergzeitfahren und Rückkehr nach Paris

Rückkehr nach Paris

Nach drei auswärtigen Starts in den vergangenen drei Jahren in Kopenhagen, Bilbao und Florenz erfolgt der Grand Départ am 5. Juli in der nordfranzösischen Metropole Lille und wieder in Frankreich. Traditionell endet das Spektakel in Paris auf den Champs-Élysées, nachdem in diesem Jahr wegen der Olympischen Spiele die Tour zum Finale nach Nizza ausgewichen war.