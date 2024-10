Rebound-Bestleistung und Double-Double von Pöltl

Im Duell mit dem NBA-Champion des Jahres 2023 hatten sich die Raptors nach viereinhalb Minuten im dritten Viertel auf 75:60 abgesetzt. 2:17 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lagen sie 111:101 voran. Aber die Nuggets schafften in letzter Sekunde den Ausgleich zum 114:114. In der Overtime sollte Toronto nicht mehr in Führung gehen.