Eigenständige Ermittlungen nach Bombendrohungen

Gut zwei Wochen, nachdem Sicherheitsbehörden den mutmaßlichen Urheber einer Serie von Droh-E-Mails gegen zahlreiche Einrichtungen in Österreich in der Schweiz lokalisiert haben, wird sowohl in der Schweiz als auch in Österreich eigenständig ermittelt. Dies teilten die federführende Staatsanwaltschaft Linz sowie jene im Kanton St. Gallen mit. In der Sache selbst gebe es nichts Neues.