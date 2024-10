Nagelsmann oder Rangnick? Wanner wählt „Beide!“

Der in Dornbirn geborene Wanner, Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin, hat aber noch keine Entscheidung getroffen, ob er künftig auch in der Nationalmannschaft für Deutschland oder sein Geburtsland auflaufen will. „Von beiden, von beiden. Mehr sage ich nicht“, antwortete Wanner auf die Frage, welche Spielphilosophie ihm besser gefalle – die von Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann oder Österreich-Coach Ralf Rangnick.