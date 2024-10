Umworbener Wanner erzielt Traumtor für Deutschland

„Es macht ihm richtig Spaß“

Der deutsche U21-Trainer Antonio Di Salvo wollte Wanner in den abschließenden beiden Auftritten in der EM-Qualifikation jedenfalls gut integrieren, wie er anmerkte. „Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie er sich aufgenommen fühlt, ob er sich wohlfühlt bei uns, ob alles in Ordnung ist – und das hat er bestätigt. Es macht ihm richtig Spaß.“ Eine besondere Behandlung gibt es für Wanner aber nicht, merkte Di Salvo an. „Ich glaube, wir brauchen ihm das nicht extra schmackhaft zu machen. Die Tatsache, dass er jetzt bei der U21 ist, ist schon Privileg genug für ihn.“