Klauß: „Mehr haben wir uns hier nicht verdient“

Rene Poms (GAK-Trainer): „Wir haben alles am Platz gelassen. Die Mannschaft hat alles gegeben und eine irrsinnige Energie am Platz gehabt. Erste Halbzeit hatten wir zwei bis drei Möglichkeiten. Aber die haben wir zu leichtfertig hergegeben, da wäre mehr drinnen gewesen. Das ist irgendwo auch logisch, weil wenn man so viel in der Defensive investiert, fehlt dir vorne ein bisschen die Kraft. Am Ende ist es natürlich, wenn man durch eine VAR-Entscheidung so spät noch den Ausgleich bekommt, wobei man auch sagen muss, dass Rapid schon noch die ein oder andere Chance zuvor hatte.“