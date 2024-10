Blau-Weiß Linz gegen Hartberg ab 17 Uhr LIVE

TSV unter Schmid stark

Auf die Blau-Weißen wartet in der Oststeiermark jedenfalls eine schwierige Aufgabe. Seit sieben Pflichtspielduellen sind die Linzer gegen Hartberg ohne Sieg, zudem wirkte bei der TSV der Trainereffekt seit der Übernahme von Manfred Schmid hervorragend. In den ersten drei Partien unter dem Wiener gab es ebenso viele Siege, zuletzt fehlte bei Rapid nicht viel auf einen weiteren Punktgewinn. Die Leistung in der zweiten Halbzeit in Wien-Hütteldorf war für Schmid „teilweise großes Kino“, nun soll der dritte Heimsieg in Serie folgen.