Endet Füllkrugs England-Abenteuer nach 5 Monaten?

Fittere Spieler gesucht

Mit nur elf Toren aus den ersten acht Spielen reicht es für West Ham in der Premier League aktuell nur für Platz 15, der Hauptstadtklub hat Bedarf in der Offensive. Trainer Julen Lopetegui schaue sich bereits nach einem fitteren Ersatz für Füllkrug um, heißt es in englischen Medienberichten.