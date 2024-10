Ski-Krise! Nur eine Kärntnerin startet in Sölden

464 Punkte holte Marco Schwarz vorige Saison trotz Verletzung, seine fünf Kärntner Kollegen nur 382. Die Vorzeichen könnten aber vorm Saisonstart in Sölden am Wochenende besser sein. Denn dort geht überhaupt nur ein Kärntner Ass ins Rennen – und das mit einer extrem hohen Nummer! Was Kärntens Ski-Präsident Dieter Mörtl dazu sagt und was Richard Leitgeb nach seinem Nationenwechsel zu den Ungarn vor hat. . .