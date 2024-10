„Integration ist kein Angebot, sondern Pflicht“

Politisch Interessierten ist der groß gewachsene Bürgermeister von Steinbach an der Steyr im Bezirk Kirchdorf bestimmt schon aufgefallen: Gab es in der Vergangenheit Kritik an der Arbeit der ÖVP in Oberösterreich, war Jurist Dörfel einer der Ersten in der Partei, der ausrückte, um die Arbeit von Landeshauptmann Thomas Stelzer zu verteidigen.