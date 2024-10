Hypo Tirol gelang Aufstieg in CL-Gruppenphase

Nun in CL-Gruppe C

Die Truppe von Manager Hannes Kronthaler kann sich nun in Gruppe C mit drei großen Klub-Teams des Kontinents messen. Am 13. November geht es bei der polnischen Truppe Zawiercie los. Die weiteren Auswärtsspiele sind für 18. Dezember bei Milano und für 29. Jänner beim belgischen Team Knack Roeselare angesetzt.