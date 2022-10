Seniorin übergab falschem Polizisten 80.000 Euro

Am Freitag hatte die betagte Dame einen Anruf erhalten. Ein Mann gab sich als Polizist aus und erzählte ihr, dass in der Umgebung häufig eingebrochen werde, auch ihr Vermögen könnte in Gefahr sein. Schließlich stimmte die Pensionistin zu, dass man ihr Geld und ihre Wertgegenstände „in Sicherheit“ bringt. Sie übergab einem Abholer 80.000 Euro an Vermögenswerten.