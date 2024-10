Baseball-Legende Fernando Valenzuela (63) ist tot

Sechsfacher All Star

1980 hatte Valenzuela sein MLB-Debüt für die Dodgers gegeben, im Jahr darauf bezwang der Klub aus Los Angeles die New York Yankees und gewann die World Series. Nach elf Jahren bei den Dodgers unterschrieb der Mexikaner bei den California Angels, später spielte er für die Baltimore Orioles, Philadelphia Phillies, San Diego Padres und St. Louis Cardinals, ehe er nach der Saison 1997 seine Karriere beendete. Sechsmal wurde Valenzuela während seiner Zeit in der MLB in die All-Star-Auswahl gewählt, außerdem wurde er 1986 mit dem Gold Glove Award ausgezeichnet.