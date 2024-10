Ländervergleich: Tirols Wirtschaft am Prüfstand

„Im Jahr 2022 lag das regionale Bruttoinlandsprodukt in Tirol bei 39,3 Milliarden Euro, das ist ein nomineller Anstieg seit dem Jahr 2000 um 118,8 Prozent“, rechnet Stefan Garbislander, Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit in der WK, vor. Zum Vergleich: Den höchsten Anstieg gab es im selben Zeitraum in Vorarlberg. Das Ländle verzeichnete ein Plus von 147,3 Prozent von 9,5 auf 23,6 Milliarden Euro. Indes gab es in der Bundeshauptstadt Wien mit einem Plus von 92,4 Prozent (57,7 auf 110,9 Milliarden Euro) den niedrigsten Anstieg. Österreichweit belegt Tirol den zweiten Platz.