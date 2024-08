Kanaren werden von Flüchtlingswelle überrollt

Um den Flüchtlingszustrom aus den westafrikanischen Ländern zu stoppen, wird Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez (PSOE) in der kommenden Woche zu Krisengesprächen nach Mauretanien, Gambia und in den Senegal reisen. Zuvor will er sich allerdings am Freitag auf der Insel La Palma mit dem kanarischen Regionalpräsidenten Clavijo treffen und sich vor Ort ein eigenes Bild der Lage machen.