Erste Details zur Beerdigung und neue Enthüllung

Er führt aus: „Es ist allgemein bekannt, dass er in den USA in einer Entzugsklinik war, also musste er das Kästchen ankreuzen, und deshalb musste er sich medizinischen Tests unterziehen. Er musste von einem Arzt und einem Psychiater untersucht werden. Das alles brauchte Zeit. So war Liam gezwungen, länger in Buenos Aires zu bleiben, als er geplant hatte.“