Celtics peilen erfolgreiche Titelverteidigung an

In dieser wird „King James“ erstmals mit seinem Sohn LeBron James junior, genannt Bronny, am Parkett stehen und damit ein Stück Sportgeschichte schreiben. Der 20-Jährige war im Draft in der zweiten Runde ausgewählt worden, nachdem er im Sommer 2023 einen Herzstillstand erlitten hatte. Nun will sich der Guard an der Seite seines Vaters in der NBA beweisen. Die Lakers um das James-Duo und Anthony Davis sind im zweiten Spiel des Eröffnungsabends (4.00 Uhr) gegen die Minnesota Timberwolves gefordert.