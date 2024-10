Hand-Elfmeter? Klauß: „So ehrlich muss man sein“

Nach einem 2:1 bei Basaksehir zum Conference-League-Start und einem 1:0 in Altach war es Pflichtspielsieg Nummer drei in Folge. „Man hat gemerkt, dass es in einem Spiel nach der Länderspielpause schwieriger ist, in den Rhythmus zu kommen. Wichtig war es, den Sieg einzufahren, egal wie, umso fröhlicher bin ich, dass wir das gepackt haben“, meinte Coach Robert Klauß. Der Sieg gebe auch „eine gewisse Sicherheit“ für Donnerstag. Da wartet auf Europacup-Ebene Spiel Nummer zwei, zu Hause gegen den armenischen Club FC Noah.