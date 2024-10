Sturm-Express hat jetzt Fahrt aufgenommen!

Was für ein packender Derby-Fight in Graz! 3:0, 3:2 – am Ende jubelte Sturm gegen den GAK über einen 5:2-Sieg. Der Hit ist kaum vorüber, wartet schon der nächste Kracher auf die Schwarzen. Morgen Dienstag kommt in der Champions League Sporting Lissabon nach Klagenfurt. „Für mich derzeit eine der besten Mannschaften Europas. Trotzdem wollen wir uns richtig etwas zutrauen und so einer Mannschaften alles, was wir zu bieten haben, entgegensetzen“, erklärt Christian Ilzer, der heute seinen 47. Geburtstag feiert.