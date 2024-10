Triplepack! Marcos Nader wird wieder Papa

„Ab jetzt will ich Mister Potente genannt werden“, schmunzelt Schmähbruder Nader im Gespräch mit der „Krone“. Ja, der (ehemalige) Top-Boxer weiß das Leben leicht und sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Wobei schon Fakt ist: Nader-Kind Nummer drei ist im Anmarsch. Naders Frau Sandra – zuletzt bei der „World Extreme Run Challenge in Kitbzüehl, anders als die Jahre davor, nur Zuschauerin – zeigte sich auf Facebook mit minimalen Ansätzen eines Babybäuchleins. Es wird ihr dritter. Eine Tochter und ein Söhnchen verbucht die Familie schon. Nader selbst zeigt sich „überglücklich“.