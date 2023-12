Nader beendet Karriere: „War kein Weltmeistertyp“

„Krone“: Dein letzter Kampf ist acht Monate her. Du gibst hiermit dein Karriereende bekannt. Wieso hat diese Entscheidung so lange gedauert?

Marcos Nader: Weil ich mir Gedanken gemacht habe, ob ich weitermachen will, ob’s überhaupt einen Sinn macht. Man hat auch an den letzten Leistungen gesehen, dass ich nicht auf der Höhe war. Ich war zwar vielleicht der bessere Boxer, bin aber dann in Schläge gelaufen, die nicht passieren dürfen und habe die Kämpfe dann auch verloren. Unterm Strich brennt auch nicht mehr so das Feuer, wie’s früher einmal war.