Erst gegen Thomas Müller, nun gegen Rene Benko

Super-Grand-Prix in Saudi-Arabien

Die Saison ist danach aber noch nicht aus. Denn von 20. bis 23. November findet noch der Super-Grand-Prix in Riad statt. In Saudi-Arabien starten nur die Saisonsieger der Global Champions Tour. Kühner gewann am 1. Juni in St-Tropez, wo ihm sogar Formel 1-Superstar Max Verstappen gratulierte.