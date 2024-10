Budget-Minus der Stadt mit vielen Fragezeichen

Aber auch bei den Ausgaben gibt es noch einige Fragezeichen. So sind für den Bau des S-Links bereits zehn Millionen Euro budgetiert. Falls die Befragung am 10. November negativ ausgeht, werden die aber gar nicht gebraucht. Für Neos-Gemeinderat Lukas Rupsch ist das Minus so oder so zu hoch. „Ich hoffe wirklich, dass nicht zu Lasten der Jüngeren Geld ausgegeben wird. Denn jetzt steht die Stadt noch gut da“, sagt er und spricht die geplanten neuen Schulden in der Höhe von 19 Millionen Euro an. Das restliche Minus soll aus Rücklagen finanziert werden.